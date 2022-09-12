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Над РФ безоблачное небо. ВСУ уничтожают базы и склады россиян только на оккупированной территории

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 21:50
Над РФ безоблачное небо. ВСУ уничтожают базы и склады россиян только на оккупированной территории Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные не атакуют территорию Российской Федерации. Они уничтожают базы, склады и российских захватчиков только на временно захваченной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Над всей Россией безоблачное небо. Но много "хлопков"... Но Украина официально уничтожает базы, склады и оккупантов только на всей временно оккупированной территории, включая Крым. Остальное - в компетенции "безоблачного неба над Таганрогом"", - написал он.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что в Таганроге якобы сработала ПВО, а рядом с деревней Чалтырь наблюдался черный дым. Кроме того, экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин заявил о якобы ракетном ударе по окрестностям Таганрога.

Напомним, Подоляк отметил, что переломный момент в войне произойдет, когда украинские защитники деоккупируют Луганск и Донецк. Вместе с этим россияне сами уйдут из Крыма.

Кроме того, генерал Бен Ходжес считает, что Украина может полностью восстановить свой суверенитет, включительно с возвращением Крыма в течение следующего года.

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Ирина Подоляк
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