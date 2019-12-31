РФ и Беларусь продлили контракты на год и определили цену газа

Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол республики Белоруссия в России Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года. Также подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года.

"Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти и поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и начать альтернативные поставки.

Лукашенко отметил, что пригласил участников совещания, чтобы конкретно обсудить соответствующие вопросы в развитие состоявшихся 30 и 31 декабря телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.