РФ і Білорусь продовжили контракти на рік і визначили ціну газу

Росія і Білорусь підписали протокол про ціни на газ на січень-лютий 2020 року і доповнення до контрактів на транзит і постачання палива, подовжують їх до 2021 року. Про це йдеться в повідомленні "Газпрому".

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і посол республіки Білорусь в Росії Володимир Семашко підписали протокол про ціни на газ для Республіки Білорусь на січень і лютий 2020 року. Також підписані доповнення до контрактів на транзит і постачання газу з "Газпром трансгаз Білорусь", подовжують їх до 2021 року.

"Згідно з підписаними документами, контрактні обсяги поставок і транзиту в 2020 році збережено на рівні 2019 року", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко 31 грудня провів нараду з керівництвом нафтохімічного комплексу на тему поставок і переробки нафти і доручив у найближчий час завершити переговори з Росією і почати альтернативні поставки.

Лукашенко зазначив, що запросив учасників наради, щоб конкретно обговорити відповідні питання у розвиток відбулися 30 і 31 грудня телефонних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним.