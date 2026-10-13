РФ бьет по энергетике Украины, несмотря на "перемирие": в ISW назвали замысел Кремля

Украина готова к взаимному энергетическому перемирию, однако его нынешние условия могут дать России преимущество и оставить украинские электростанции под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, на 12 октября Украина и Россия не заключили соглашения о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Несмотря на обсуждение возможного перемирия, российские войска продолжали атаковать украинские энергообъекты.

В ночь на 12 октября под российские удары попали теплоэлектростанция к западу от Харькова, объекты газодобычи в Харьковской области и нефтебаза в Сарнах Ровенской области.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что всего 12 октября российские войска атаковали шесть украинских объектов энергетики.

В то же время украинские военные не наносили ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Зеленский заявил, что Украина готова к полному энергетическому перемирию. Однако Киев ожидает, что Москва будет действовать так же и официально согласится на соответствующую договоренность.

Что предлагает Трамп

11 октября анонимный представитель Белого дома в комментарии Axios уточнил, что заявление президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии касалось только потенциального соглашения. Официальной договоренности между Украиной и Россией в тот момент не было.

По словам представителя администрации США, первоначальный вариант предложения предусматривает мораторий на удары по нефтеперерабатывающим заводам. В дальнейшем он может быть расширен, чтобы защитить и другие объекты энергетической инфраструктуры.

Именно ограниченный характер этого предложения вызывает беспокойство в ISW. Аналитики считают, что в нынешних условиях она может быть значительно выгоднее для России, чем для Украины.

Почему перемирие может сыграть на руку России

Россия имеет десятки действующих нефтеперерабатывающих заводов, в то время как в Украине работает только один. Поэтому мораторий на удары по НПЗ может существенно ограничить возможность Украины атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, но не обеспечить равноценную защиту украинских объектов.

По оценке ISW, предложенные условия могут позволить России и дальше наносить удары по украинским электростанциям зимой 2026-2027 годов. Ведь первоначальный вариант договоренности предполагает защиту нефтеперерабатывающих заводов, а не всех объектов энергетики.

Таким образом, Украина рискует взять на себя ограничение атак на чувствительные энергетические объекты России, тогда как российские войска смогут продолжать кампанию ударов по украинской энергосистеме.

В ISW подчеркнули, что при таком сценарии перемирие не обеспечит Украине симметричные преимущества. Оно может дать Москве дополнительные возможности для продолжения атак на украинскую энергетическую инфраструктуру накануне и во время зимнего периода.