У Бєлгородській області РФ знайшли авіабомбу вагою 500 кг

У Бєлгородській області Росії, неподалік кордону з Україною, знайшли радянську авіабомбу ФАБ-500. Її переважно використовують ПКС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash .

"Авіабомбу ФАБ-500 знайшли у полі біля села Калініно у Бєлгородській області за 23 км від кордону з Україною", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до найближчих будинків не більше ніж 300 метрів. За даними Telegram-каналу, її виявили при роботі в полях.

"Зараз територію оточили та поставили поряд охорону. Знешкодити знахідку планують сьогодні вдень", - пишуть автори.

Зазначимо, що це не вперше, коли у РФ знаходять ФАБ-500. За даними росЗМІ, буквально у квітні у Білгороді також знайшли таку авіабомбу на глибині п'яти метрів. Через це довелося евакуювати понад 3 тисячі жителів 17 багатоповерхівок, розташованих неподалік.

Для довідки

ФАБ-500 - це розроблена в за часів СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ПКС Росії. Оригінальна модель М-54 випущена в 1954 році. Бомба є некерованою і сумісна з більшістю моделей радянських літаків.

Саме таку бомбу російські окупанти у березні 2022 року скинули на 9-поверховий житловий будинок у Харкові з авіації. Тоді вона не розірвалася, пробила дах та залишилася на технічному поверсі.

Вивіз авіабомби, що не розірвалася ФАБ-500 (wikipedia.org)