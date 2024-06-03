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РФ авіабомбою та "Смерчем" атакувала Донецьку область: загинули дитина та жінка

Фото: Росыя обстрыляла Донецьку область 3 червня (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація у понеділок, 3 травня, в черговий раз обстріляла Донецьку область. Під удар потрапило село Михайлівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, першого удару було завдано близько 11:20. Тоді російська армія, ймовірно, використала авіабомбу "УМПБ Д-30СН". В результаті цього загинула жінка.

Повторний удар було завдано вже о 12:40. Попередньо, цього разу росіяни використали РСЗВ "Смерч". Влучання засобу ураження відбулось по території приватного сектору.

Від отриманих травм, несумісних з життям, помер 12-річний хлопець, а його матір поранено.

Окрім цього у населеному пункті пошкоджено декілька домоволодінь.

Ситуація у Донецькій області

Нещодавно аналітику Інституту вивчення війни повідомляли, що росіяни мали незначне просування на двох напрямках у Донецькій області.

Окрім того, 29 травня у Донецьку пролунав сильний вибух. Окупанти стверджують, що місто обстріляли.

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Війна в УкраїніДонецька область