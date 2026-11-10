У РФ атакували авіаремонтний завод у Новгородській області: кадри пожежі

У Новгородській області пролунала серія вибухів у ніч на 9 листопада, було атаковано 123-й авіаційний ремонтний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
НП сталася у селищі Стара Русса Новгородської області.
"Під атакою АРЗ.. повідомляють про прикур і рух пожежних машин в район авіаремонтного заводу", - пишуть паблики.
Виявляється, що небезпеку БпЛА на території Новгородської області оголосили ввечері 9 листопада. Влада заявила про можливі перебої в роботі мобільного Інтернету.
"Жителі Старої Руси розповіли про кілька вибухів у місті в ніч на 10 листопада. Передбачається, що українські БпЛА атакували місцевий "123-й авіаційний ремонтний завод", - писали російські Telegram-канали.
Підприємство Новгородський авіаційний ремонтний завод ремонтує та обслуговує військово-транспортну авіацію Росії, літаки Іл-76, Іл-78, Л-410 та авіаційні двигуни.
17 березня завод вже був під ударом, тоді був уражений ангар для обслуговування Іл-76 та Л-410 і також був уражений літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
Раніше у Великому Новгороді спалахнула масштабна пожежа на хімічному підприємстві. Перед цим повідомлялося про атаку невідомих дронів.
Нещодавно в Росії заявили про масовану атаку українських безпілотників. У Міноборони ворога повідомили, що їхня ППО нібито перехопила і знищила понад 700 дронів.