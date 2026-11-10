В РФ атаковали авиаремонтный завод в Новгородской области: кадры пожара

В Новгородской области раздалась серия взрывов в ночь на 9 ноября, был атакован 123-й авиационный ремонтный завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
ЧП произошло в поселке Старая Русса Новгородской области.
"Под атакой АРЗ .. сообщают о прикуре и движении пожарных машин в район авиаремонтного завода", - пишут паблики.
Оказывается, что опасность БпЛА на территории Новгородской области объявили еще вечером 9 ноября. Власти заявили о возможных перебоях в работе мобильного Интернета.
"Жители Старой Руссы рассказали о нескольких взрывах в городе в ночь на 10 ноября. Предполагается, что украинские БпЛА атаковали местный "123-й авиационный ремонтный завод", - писали русские Telegram-каналы.
Предприятие Новгородский авиационный ремонтный завод ремонтирует и обслуживает военно-транспортную авиацию России, самолеты Ил-76, Ил-78, Л-410 и авиационные двигатели.
17 марта завод уже был под ударом, тогда был поражен ангар для обслуживания Ил-76 и Л-410 и также был поражен самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Ранеее в Великом Новгороде вспыхнул масштабный пожар на химическом предприятии. Перед этим сообщалось об атаке неизвестных дронов.
Недавно в России заявили о массированной атаке украинских беспилотников. В Минобороны врага сообщили, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила более 700 дронов.