РФ атакувала Запоріжжя: зафіксовано пожежу, поранено жінку

Приблизно о 23:59 стало відомо, що у Запоріжжі пролунав звук вибуху. Через кілька хвилин стало відомо, що через ворожий обстріл сталася пожежа. На місце події в ці хвилини прямували екстрені служби. Згодом Федоров опублікував перше фото, де видно пожежу.

"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки, розташовані поблизу", - йшлося у повідомленні о 00:33.

Станом на 00:59 стало відомо, що через ворожу атаку поранено, отримала 54-річна жінка. Вона відмовилася від госпіталізації, медики надали їй допомогу на місці.

Пізніше, о 01:25, глава Запорізької ОВА опублікував ще низку кадрів наслідків атаки РФ. Зокрема, видно руйнування.