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РФ атаковала Запорожье: зафиксирован пожар, ранена женщина

Фото: спасатели на месте происшествия (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь с 23 на 24 марта атаковали город Запорожье. В результате атаки был зафиксирован пожар и есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Примерно в 23:59 стало известно, что в Запорожье раздался звук взрыва. Через несколько минут стало известно, что из-за вражеского обстрела произошел пожар. На место происшествия в эти минуты направлялись экстренные службы. Впоследствии Федоров опубликовал первое фото, где видно пожар.

"В результате вражеской атаки на Запорожье, взрывной волной и обломками повреждены окна многоэтажек, гараж и частные дома, расположенные поблизости", - говорилось в сообщении в 00:33.

По состоянию на 00:59 стало известно, что из-за вражеской атаки ранена 54-летняя женщина. Она отказалась от госпитализации, медики оказали ей помощь на месте.

 

Позже, в 01:25, глава Запорожской ОГА опубликовал еще ряд кадров последствий атаки РФ. В частности, видны разрушения.

 

 

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Война в УкраинеЗапорожье