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РФ атакувала Запоріжжя дронами: в місті задимлення, постраждала людина

Ілюстративне фото: з різних районів Запоріжжі видно задимлення (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти ввечері, 8 червня, атакували Україну дронами. Внаслідок атаки в місті видно задимлення, постраждала мінімум одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Задимлення, яке видно в деяких районах міста - результат ворожої атаки росіян. Екстрені служби прямують на місце для обстеження території. Попередньо, одна людина постраждала", - йдеться у повідомленні о 20:21.

Він додав, що тривога в області продовжується, тому закликали людей перебувати у безпеці до відбою.

Зазначимо, що напередодні наслідків атаки, Федоров писав , що Запорізької області є загроза застосування дронів. Згодом, о 20:00, у Запоріжжі оголосили тривогу, а після цього в області було чути вибухи та повідомлялося про роботу ППО.

Обстріли Запоріжжя та області

Зазначимо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Запоріжжя та область використовуючи дрони, ракети та авіабомби.

Так, у п'ятницю 30 травня, внаслідок атаки почалася пожежа на одному з об'єктів інфраструктури Запоріжжя. Незабаром стало відомо, що через те, що трапилося, понад 13 тисяч абонентів залишилися без світла.

Крім того, цієї ночі росіяни атакували FPV-дроном приватний будинок у селищі Приморське Степногірської громади. Федоров повідомив, що через обстріл будівля повністю згоріла, а 63-річний чоловік отримав поранення.

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