РФ атакувала Запоріжжя дронами: в місті задимлення, постраждала людина

"Задимлення, яке видно в деяких районах міста - результат ворожої атаки росіян. Екстрені служби прямують на місце для обстеження території. Попередньо, одна людина постраждала", - йдеться у повідомленні о 20:21.

Він додав, що тривога в області продовжується, тому закликали людей перебувати у безпеці до відбою.

Зазначимо, що напередодні наслідків атаки, Федоров писав , що Запорізької області є загроза застосування дронів. Згодом, о 20:00, у Запоріжжі оголосили тривогу, а після цього в області було чути вибухи та повідомлялося про роботу ППО.