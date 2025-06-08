РФ атаковала Запорожье дронами: в городе задымление, пострадал человек

Российские оккупанты вечером, 8 июня, атаковали Украину дронами. В результате атаки в городе видно задымление, пострадал минимум один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Задымление, которое видно в некоторых районах города - результат вражеской атаки россиян. Экстренные службы направляются на место для обследования территории. Предварительно, один человек пострадал", - говорится в сообщении в 20:21.
Он добавил, что тревога в области продолжается, поэтому призвали людей находиться в безопасности до отбоя.
Отметим, что накануне последствий атаки, Федоров писал, что в Запорожской области есть угроза применения дронов. Впоследствии, в 20:00, в Запорожье объявили тревогу, а после этого в области были слышны взрывы и сообщалось о работе ПВО.
Федоров уточнил, что пострадавшим оказался 23-летний мужчина.
"Он получил ранения средней степени тяжести. Сейчас находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - пишет глава ОВА.
Отметим, что российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожье и область использую дроны, ракеты и авиабомбы.
Так, в пятницу 30 мая, в результате атаки начался пожар на одном из объектов инфраструктуры Запорожья. Вскоре стало известно, что из-за случившегося, более 13 тысяч абонентов остались без света.
Кроме того, этой ночью россияне атаковали FPV-дроном частный дом в поселке Приморское Степногорской громады. Федоров сообщил, что из-за обстрела здание полностью сгорела, а 63-летний мужчина получил ранения.
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