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РФ атакувала захід України, дрони залетіли в ЄС: ISW говорить про небезпечну тенденцію

10:12 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: в ISW говорить про небезпечну тенденцію (колаж РБК-Україна)

Удари по прикордонних переходах заходу України, дрони над Молдовою і Румунією та евакуація в Польщі - це не збіг обставин, а єдина стратегія Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У ніч на 24 вересня під час комбінованої повітряної атаки РФ під удар потрапила Чернівецька область. Чотири російські безпілотники пролетіли над Буковиною і цілилися у пункти пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією. Три із них збила українська ППО, ще один пішов далі - у бік румунського повіту Сучава.

Того ж часу російські безпілотники порушили повітряний простір сусідніх країн.

У Молдові дрон типу "Гербера" впав у населеному пункті Черніца. У Румунії невідомий літальний апарат пробув у повітряному просторі країни 4 хвилини і впав поблизу Солки - геолокаційні кадри підтвердили, що це теж "Гербера" російського виробництва.

У Польщі через атаки РФ поблизу українсько-польського кордону на 30 хвилин превентивно евакуювали персонал і громадян із пунктів пропуску "Зосін" і "Дорогуськ".

Аналітики ISW наголошують: і навмисні, і "випадкові" порушення повітряного простору Молдови та країн НАТО - це свідома спроба Кремля нормалізувати порушення перетину кордонів, роблячи їх дедалі частішими. За оцінкою експертів, найближчим часом силові дії Росії проти Європи можуть суттєво посилитися.

Нагадаємо, вчора ворожий безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок у Хмельницькому - вибиті вікна, пошкоджені балкони та автомобілі під будинком. Жертв вдалося уникнути.

Як повідомляло РБК-Україна, через масовану атаку на захід України Укрзалізниця збилась із графіка - затримки низки поїздів у цьому напрямку сягнули понад шести годин.

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