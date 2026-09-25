РФ атаковала запад Украины, дроны залетели в ЕС: ISW говорит об опасной тенденции

В ночь на 24 сентября во время комбинированной воздушной атаки РФ под удар попала Черновицкая область. Четыре российских беспилотника пролетели над Буковиной и целились в пункты пропуска на границе с Молдовой и Румынией. Три из них сбила украинская ПВО, еще один пошел дальше - в сторону румынского уезда Сучава.

В то же время российские беспилотники нарушили воздушное пространство соседних стран.

В Молдове дрон типа "Гербера" упал в населенном пункте Черника. В Румынии неизвестный летательный аппарат пробыл в воздушном пространстве страны 4 минуты и упал вблизи Солки - геолокационные кадры подтвердили, что это тоже "Гербера" российского производства.

В Польше из-за атак РФ вблизи украинско-польской границы на 30 минут превентивно эвакуировали персонал и граждан из пунктов пропуска "Зосин" и "Дорогуск".

Аналитики ISW отмечают: и умышленные, и "случайные" нарушения воздушного пространства Молдовы и стран НАТО - это сознательная попытка Кремля нормализовать нарушения пересечения границ, делая их все более частыми. По оценке экспертов, в ближайшее время силовые действия России против Европы могут существенно усилиться.