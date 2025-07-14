UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

РФ атакувала вночі Кіровоградщину: уламки дронів спричинили пожежу на полі

Фото: уламки дронів спричинили пожежу на полі на Кіровоградщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Уночі ворог атакував Кіровоградщину. Уламки спричинили займання на полі та падіння біля будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилаям на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Ніч на 14 липня в Кіровоградській області минула під звуки повітряної тривоги.

Сили протиповітряної оборони успішно знищили ворожі безпілотники, які атакували регіон. 

Як повідомляють у ОВА, один зі збитих дронів упав на поле з пшеницею, внаслідок чого виникла пожежа.

Завдяки оперативному реагуванню рятувальників вогонь швидко загасити.

Ще один дрон упав поруч із приватним будинком у Кропивницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і пошкоджень будівлі.

Обстріл Кіровоградщини

Нагадаємо, що 26 квітня у Кропивницькому внаслідок російського повітряного удару із застосуванням дронів-камікадзе були пошкоджені складські приміщення. Тривали роботи з усунення наслідків атаки.

Крім того, 19 березня, російські окупанти масовано атакували Кропивницький дронами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження будинків та є поранені.

За словами Райковича, місто пережило наймасовішу атаку РФ. Водночас загиблих немає, але є постраждалі.

18 лютого, у місті Долинська Кіровоградської області російський дрон під час повітряної атаки влучив у багатоповерхівку. В результаті ударі постраждали три людини, серед яких є діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяКіровоградська область