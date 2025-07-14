РФ атакувала вночі Кіровоградщину: уламки дронів спричинили пожежу на полі

Ніч на 14 липня в Кіровоградській області минула під звуки повітряної тривоги.

Сили протиповітряної оборони успішно знищили ворожі безпілотники, які атакували регіон.

Як повідомляють у ОВА, один зі збитих дронів упав на поле з пшеницею, внаслідок чого виникла пожежа.

Завдяки оперативному реагуванню рятувальників вогонь швидко загасити.

Ще один дрон упав поруч із приватним будинком у Кропивницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і пошкоджень будівлі.