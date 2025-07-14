РФ атаковала ночью Кировоградскую область: обломки дронов вызвали пожар на поле

Обстрел Кировоградщины

Напомним, что 26 апреля в Кропивницком в результате российского воздушного удара с применением дронов-камикадзе были повреждены складские помещения. Продолжались работы по устранению последствий атаки.

Кроме того, 19 марта, российские оккупанты массированно атаковали Кропивницкий дронами. В результате атаки зафиксированы повреждения домов и есть раненые.

По словам Райковича, город пережил самую массовую атаку РФ. В то же время погибших нет, но есть пострадавшие.

18 февраля, в городе Долинская Кировоградской области российский дрон во время воздушной атаки попал в многоэтажку. В результате ударе пострадали три человека, среди которых есть дети.

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