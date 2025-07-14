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РФ атаковала ночью Кировоградскую область: обломки дронов вызвали пожар на поле

Фото: обломки дронов вызвали пожар на поле в Кировоградской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Ночью враг атаковал Кировоградщину. Обломки вызвали возгорание на поле и падение возле дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на Telegram-канал главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

Ночь на 14 июля в Кировоградской области прошла под звуки воздушной тревоги.

Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили вражеские беспилотники, которые атаковали регион.

Как сообщают в ОВА, один из сбитых дронов упал на поле с пшеницей, в результате чего возник пожар.

Благодаря оперативному реагированию спасателей огонь быстро потушили.

Еще один дрон упал рядом с частным домом в Кропивницком районе. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений здания.

Обстрел Кировоградщины

Напомним, что 26 апреля в Кропивницком в результате российского воздушного удара с применением дронов-камикадзе были повреждены складские помещения. Продолжались работы по устранению последствий атаки.

Кроме того, 19 марта, российские оккупанты массированно атаковали Кропивницкий дронами. В результате атаки зафиксированы повреждения домов и есть раненые.

По словам Райковича, город пережил самую массовую атаку РФ. В то же время погибших нет, но есть пострадавшие.

18 февраля, в городе Долинская Кировоградской области российский дрон во время воздушной атаки попал в многоэтажку. В результате ударе пострадали три человека, среди которых есть дети.

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