РФ атакувала Україну ракетами та понад 50 дронами: як відпрацювала ППО

Атака РФ по Україні

Російські війська не припиняють комбіновані атаки по Україні. Ніч на 18 вересня не стала винятком. Повідомлялося про вибухи у Києві та області, працювала ППО. Також вибухи лунали у Кропивницькому.

Наразі відомо, що росіяни атакували енергооб'єкти в Сумах. Крім того, окупанти атакували ракетою Миколаївську область.

Вже вранці дрони атакували і Кропивницький, удар припав на житловий сектор, сталася пожежа. Одна людина загинула, ще одна жінка постраждала.

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