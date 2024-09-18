РФ атаковала Украину ракетами и более 50 дронами: как отработала ПВО

Атака РФ по Украине

Российские войска не прекращают комбинированные атаки по Украине. Ночь на 18 сентября не стала исключением. Сообщалось о взрывах в Киеве и области, работала ПВО. Также взрывы гремели в Кропивницком.

На данный момент известно, что россияне атаковали энергообъекты в Сумах. Кроме того, оккупанты атаковали ракетой Николаевскую область.

Уже утром дроны атаковали и Кропивницкий, удар пришелся по жилому сектору, произлшел пожар. Один человек погиб, еще одна женщина пострадала.

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