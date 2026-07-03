РФ атакувала Україну ракетами та понад 100 дронів: як відпрацювала ППО

Чим РФ атакувала Україну 3 липня

За даними Повітряних сил, окупанти запустили:

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із ТОТ Запорізької області;

із ТОТ Запорізької області; 105 ударних дронів різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас", реактивні БпЛА та дрони-імітатори "Пародія" з території Росії та ТОТ Донецька.

Скільки цілей вдалося знищити

Станом на 08:30 українська ППО знешкодила 83 повітряні цілі, а саме:

1 керовану ракету Х-59/69 ;

; 82 ворожі безпілотники різних типів.

Цілі було збито та подавлено на півночі, півдні та сході України.

Наслідки атаки РФ на Україну

Зафіксовано:

влучання 1 ракети Х-59/69 ;

; влучання 21 ударного безпілотника на 16 локаціях ;

на ; падіння уламків збитих повітряних цілей на 5 локаціях.

У Повітряних силах також попередили, що повітряний напад Росії досі триває. В українському небі знаходяться кілька ворожих безпілотників.