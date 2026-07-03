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РФ атакувала Україну ракетами та понад 100 дронів: як відпрацювала ППО

09:02 03.07.2026 Пт
1 хв
Скільки ворожих цілей вдалося знешкодити цього разу?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Більшість дронів не долетіли до цілей (Буревій)

Вночі 3 липня Росія била по Україні керованими авіаційними ракетами та 105 ударними дронами. Сили ППО вже розкрили результати своєї роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Чим РФ атакувала Україну 3 липня

За даними Повітряних сил, окупанти запустили:

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із ТОТ Запорізької області;
  • 105 ударних дронів різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас", реактивні БпЛА та дрони-імітатори "Пародія" з території Росії та ТОТ Донецька.

Скільки цілей вдалося знищити

Станом на 08:30 українська ППО знешкодила 83 повітряні цілі, а саме:

  • 1 керовану ракету Х-59/69;
  • 82 ворожі безпілотники різних типів.

Цілі було збито та подавлено на півночі, півдні та сході України.

Наслідки атаки РФ на Україну

Зафіксовано:

  • влучання 1 ракети Х-59/69;
  • влучання 21 ударного безпілотника на 16 локаціях;
  • падіння уламків збитих повітряних цілей на 5 локаціях.

У Повітряних силах також попередили, що повітряний напад Росії досі триває. В українському небі знаходяться кілька ворожих безпілотників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти атакували будинок на Сумщині. Загинули кілька людей, зокрема й дитина.

Пожежі та руйнування після обстрілу РФ також зафіксовані в Кривому Розі.

А в Дніпропетровській області внаслідок удару російського КАБа постраждала уся родина.

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УкраїнаППОВійна Росії проти УкраїниАтака дронів