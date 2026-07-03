РФ атакувала Україну ракетами та понад 100 дронів: як відпрацювала ППО

Вночі 3 липня Росія била по Україні керованими авіаційними ракетами та 105 ударними дронами. Сили ППО вже розкрили результати своєї роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
За даними Повітряних сил, окупанти запустили:
Станом на 08:30 українська ППО знешкодила 83 повітряні цілі, а саме:
Цілі було збито та подавлено на півночі, півдні та сході України.
Зафіксовано:
У Повітряних силах також попередили, що повітряний напад Росії досі триває. В українському небі знаходяться кілька ворожих безпілотників.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти атакували будинок на Сумщині. Загинули кілька людей, зокрема й дитина.
Пожежі та руйнування після обстрілу РФ також зафіксовані в Кривому Розі.
А в Дніпропетровській області внаслідок удару російського КАБа постраждала уся родина.