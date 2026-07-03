РФ атаковала Украину ракетами и более 100 дронов: как отработала ПВО

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты атаковали дом в Сумской области. Погибли несколько человек, в том числе и ребенок.

Пожары и разрушения после обстрела РФ также зафиксированы в Кривом Роге.

А в Днепропетровской области в результате удара российского КАБа пострадала вся семья.