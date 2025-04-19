РФ атакувала Україну майже 100 дронами і ракетами перед Великоднем: скільки цілей збила ППО
Перед Великоднем, у Велику суботу, 19 квітня, Росія атакувала Україну 95 дронами та ракетами. ППО збила менше половини безпілотників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 19 квітня 2025 року із (21.00 18 квітня) російські окупанти здійснили удар по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Скільки дронів та ракет запустила РФ по Україні
За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 95 засобів повітряного нападу противника - 8 ракет різних типів та 87 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (район пуску - Крим);
- 2 протикорабельні ракети "Онікс" (район пуску - Крим);
- 3 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- 87 ударних БпЛА типу "Shahed" та дронів-імітаторів інших типів (райони пусків - Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське).
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та країни", - зазначили військові.
Крім того, 36 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.
Наслідки комбінованої атаки РФ по Україні
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська, Харківська, Сумська, Донецька та Запоріжжя.
Зокрема, вночі та під ранок 19 квітня росіяни атакували Запорізьку область ударними БПЛА "Шахед". У самому Запоріжжі через обстріл сталася пожежа на території автопідприємства.
Крім того, через атаку на Одеську область були пожежі, які пожежники вже загасили. Під удар потрапили цивільні об'єкти.
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