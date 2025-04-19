РФ атаковала Украину почти 100 дронами и ракетами перед Пасхой: сколько целей сбила ПВО
Перед Пасхой, в Великую субботу, 19 апреля, Россия атаковала Украину 95 дронами и ракетами. ПВО сбила меньше половины беспилотников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 19 апреля 2025 года с (21.00 18 апреля) российские оккупанты совершили удар по Украине ракетами наземного, воздушного базирования и ударными БПЛА", - говорится в сообщении.
Сколько дронов и ракет запустила РФ по Украине
По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 95 средств воздушного нападения противника - 8 ракет различных типов и 87 ударных БпЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (район пуска - Крым);
- 2 противокорабельные ракеты "Оникс" (район пуска - Крым);
- 3 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- 87 ударных БпЛА типа "Shahed" и дронов-имитаторов других типов (районы пусков - Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, Гвардейское).
Как отработала ПВО
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 33 ударных БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и стране", - отметили военные.
Кроме того, 36 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны.
Последствия комбинированной атаки РФ по Украине
В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Запорожская области.
В частности, ночью и под утро 19 апреля россияне атаковали Запорожскую область ударными БПЛА "Шахед". В самом Запорожье из-за обстрела произошел пожар на территории автопредприятия.
Кроме того, из-за атаки на Одесскую область были пожары, которые пожарные уже потушили. Под удар попали гражданские объекты.
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