Через удари "Шахедів" по Запоріжжю спалахнула пожежа на автопідприємстві
Вночі та під ранок росіяни атакували Запорізьку область ударними БпЛА "Шахед". У місті через обстріл сталася пожежа на території автопідприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Два удари було нанесено по Запоріжжю.
"Внаслідок атаки сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Вогнеборці продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)
Ще один удар прийшовся по території села Магдалинівка Запорізького району.
Внаслідок удару вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, гараж та автівку.
Як повідомив Федоров, попередньо без постраждалих.
Нагадаємо, раніше, станом на 4:27, російські окупанти ударили БпЛА по Запоріжжю.
Як зазначив Федоров, сталася пожежа, інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.
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