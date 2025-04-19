Через удари "Шахедів" по Запоріжжю спалахнула пожежа на автопідприємстві

Вночі та під ранок росіяни атакували Запорізьку область ударними БпЛА "Шахед". У місті через обстріл сталася пожежа на території автопідприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Два удари було нанесено по Запоріжжю. "Внаслідок атаки сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Вогнеборці продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp) Ще один удар прийшовся по території села Магдалинівка Запорізького району. Внаслідок удару вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, гараж та автівку. Як повідомив Федоров, попередньо без постраждалих.