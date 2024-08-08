РФ атаковала Украину "Искандерами", дронами и не только. Как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 8 августа атааковали Украину дронами и ракетами. ПВО не удалось сбить только две ракеты "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 8 августа противник ударил двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Харьковской области из Белгородской, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 с воздушного пространства над акваторией Азовского моря и четырьмя ударными БПЛА типа "Shahed" с направления Ейска", - рассказал он.

Как отметил генерал, в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЕБ Воздушных Сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре ударных БПЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.