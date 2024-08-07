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Росіяни атакували Україну десятками дронів. ППО збила всі

Україна, Середа 07 серпня 2024 10:10
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Росіяни атакували Україну десятками дронів. ППО збила всі Фото: ППО збила всі 30 "Шахедів", випущених РФ по Україні 7 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росія запустила по Україні 30 дронів-камікадзе в ніч на 7 серпня. ППО збила всі ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 7 серпня російські окупанти атакували ударними БПЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ (Росія). Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників", - розповів він.

За даними генерала, усі ворожі БПЛА було збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

Атака дронів РФ по Україні

Близько 3:00 в Україні оголосили тривогу через загрозу дронів-камікадзе. Вибухи лунали у Хмельницькому та в районі Білої Церкви Київської області.

Пізніше стало відомо, що у Хмельницькій області через падіння уламків БПЛА є пошкодження на одному з підприємств. В області ППО збила чотири російські дрони.

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