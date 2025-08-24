РФ атакувала Україну дронами та балістикою: у десяти локаціях влучання
У ніч на 24 серпня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та десятками ударних безпілотників. Частину цілей вдалося збити силами протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Як повідомили в Повітряних силах, ворог випустив ракету "Іскандер-М" із району Таганрога та 72 ударні БпЛА типу Shahed, а також безпілотники-імітатори з території Росії - з напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та безпілотних систем Сил оборони.
За попередніми даними, станом на 8:30 збито або подавлено 48 ворожих дронів на півночі, сході та півдні країни.
Водночас зафіксовані влучання ракети та 24 безпілотників у 10 локаціях.
Нагадаємо, що вночі 24 серпня, в українському місті Суми пролунали вибухи. Регіон перебував під атакою російських ударних дронів типу "Шахед".
За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, наслідки атак на місто з’ясовуються.
Крім того, вчора на Синельниківщині російський дрон атакував мікроавтобус, який рухався трасою.
Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, ще п’ятеро людей отримали поранення.