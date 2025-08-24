РФ атакувала Україну дронами та балістикою: у десяти локаціях влучання

У ніч на 24 серпня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та десятками ударних безпілотників. Частину цілей вдалося збити силами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Як повідомили в Повітряних силах, ворог випустив ракету "Іскандер-М" із району Таганрога та 72 ударні БпЛА типу Shahed, а також безпілотники-імітатори з території Росії - з напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та безпілотних систем Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 8:30 збито або подавлено 48 ворожих дронів на півночі, сході та півдні країни.

Водночас зафіксовані влучання ракети та 24 безпілотників у 10 локаціях.