РФ атакувала Україну дронами з п’яти напрямків: скільки цілей знешкоджено

Минулої ночі російські загарбники скерували на різні регіони України 112 безпілотників. Однак більшість із них не долетіла до цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Ворог розпочав повітряний напад ще о 18:00 13 серпня.
Цього разу російські окупанти застосували:
Ворожі дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
До знищення російських БпЛА були залучені:
"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.", - наголошують захисники.
Окрім того, Повітряні сили ЗСУ підтверджують влучання російських дронів на 11 локаціях. Також ще у 6 місцях впали уламки збитих безпілотників.
Варто зазначити, що атака ворога триває досі, а в повітряному просторі знаходяться ще кілька дронів.
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