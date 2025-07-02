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РФ атакувала Україну дронами і ракетами С-300: зафіксовано влучання у 14 локаціях

Фото: РФ атакувала Україну понад сотнею дронів і ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 2 липня атакувала Україну чотирма ракетами С-300, а також понад сотнею дронів. ППО знешкодила більшість цілей, але є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі росіяни випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 з Курської області та атакували 114 ударними дронами і безпілотниками-імітаторами з п'яти напрямків - Брянськ, Шаталово, Курськ , Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. 

Протиповітряна оборона знешкодила 79 дронів на півночі, сході та півдні України: 40 безпілотників  збили, 39 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

"Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 14 локаціях, а також падіння збитих - на 2 локаціях", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

 

Нічний обстріл України

Цієї ночі окупанти знову вдарили по Харкову. Зафіксовано влучання у Новобаварському районі.

Один з дронів ворога влучив у нежитлову одноповерхову будівлю. Спалахнула пожежа на площі близько 300 метрів квадратних.

Також росіяни атакували "Шахедами" Вилкове в Ізмаїльському районі Одеської області. За повідомленнями місцевої влади, була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура.

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ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів