РФ атакувала центр Херсона: дрон влучив у автівку, є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Постраждалих доставили до лікарні. Стан обох медики оцінюють як середньої тяжкості.

В обох зафіксовано мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

За попередніми даними, внаслідок атаки поранено двох цивільних - 51-річну жінку та 50-річного чоловіка.

Ціллю стала цивільна автівка, яка перебувала на одній із вулиць у середмісті.

У понеділок, 8 липня, близько 08:30 російські війська атакували центр Херсона за допомогою дрона.

Обстріли Херсону

Це вже не перший випадок, коли російські війська навмисно завдають ударів по цивільній інфраструктурі в Херсоні.

Обстріли міста з боку окупованого лівобережжя Дніпра тривають майже щодня, не зважаючи на відсутність військових об’єктів у зоні ураження.

Нагадаємо, що 12 людей потрапили під удари російських безпілотників у Херсоні. Всі вони отримали поранення та були направлені до лікарні.

Крім того, 11 червня у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок. Як повідомляли у Херсонській ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону.

Також 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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