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РФ атакувала центр Херсона: дрон влучив у автівку, є поранені

Вівторок 08 липня 2025 10:25
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РФ атакувала центр Херсона: дрон влучив у автівку, є поранені Фото: Росія вдарила дроном по автівці в центрі Херсона (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія атакувала центр Херсона дрон-камікадзе. Внаслідок удару постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

У понеділок, 8 липня, близько 08:30 російські війська атакували центр Херсона за допомогою дрона.

Ціллю стала цивільна автівка, яка перебувала на одній із вулиць у середмісті.

За попередніми даними, внаслідок атаки поранено двох цивільних - 51-річну жінку та 50-річного чоловіка.

В обох зафіксовано мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Постраждалих доставили до лікарні. Стан обох медики оцінюють як середньої тяжкості.

Обстріли Херсону

Це вже не перший випадок, коли російські війська навмисно завдають ударів по цивільній інфраструктурі в Херсоні.

Обстріли міста з боку окупованого лівобережжя Дніпра тривають майже щодня, не зважаючи на відсутність військових об’єктів у зоні ураження.

Нагадаємо, що 12 людей потрапили під удари російських безпілотників у Херсоні. Всі вони отримали поранення та були направлені до лікарні.

Крім того, 11 червня у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок. Як повідомляли у Херсонській ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону.

Також 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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