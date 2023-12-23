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РФ атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: поранено п‘ятьох працівників

Фото: РФ атакувала теплоелектростанцію ДТЕК (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Цього разу через ворожу атаку постраждало 5 працівників компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Сьогодні після інтенсивних обстрілів було поранено п'ятьох енергетиків, які працюють на ТЕС ДТЕК в прифронтовому регіоні", - повідомили в компанії.

За даними ДТЕК, всім працівникам, що потребували, було оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікарні.

"Тримаємо зв'язок з ними і їх рідними. Надаємо всю необхідну допомогу", - дродали в компанії.

Обладнання підприємства також зазнало пошкоджень.

"Наразі обстріл триває. Після його припинення енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки", - додали в ДТЕК.

В компанії повідомили, що це вже десята атака на прифронтову теплоелектростанцію за останні два місяці.

Загалом в регіонах присутності ДТЕК близько тисячі бригад енергетиків працюють над енергозабезпеченням українців.

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