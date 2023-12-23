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РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК: ранены пять работников

Фото: РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. На этот раз из-за вражеской атаки пострадали 5 работников компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Сегодня после интенсивных обстрелов были ранены пять энергетиков, которые работают на ТЭС ДТЭК в прифронтовом регионе", - сообщили в компании.

По данным ДТЭК, всем нуждающимся работникам была оперативно оказана первая медицинская помощь и доставлена в больницу.

"Держим связь с ними и их родными. Оказываем всю необходимую помощь", - заявили в компании.

Оборудование предприятия также получило повреждения.

"Сейчас обстрел продолжается. После его прекращения энергетики приступят к ликвидации последствий атаки", - добавили в ДТЭК.

В компании сообщили, что это уже десятая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию за последние два месяца.

В регионах присутствия ДТЭК около тысячи бригад энергетиков работают над энергообеспечением украинцев.

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