ua en ru
Пт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За місяць окупанти 9 разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК, - Сахарук

П'ятниця 22 грудня 2023 16:50
UA EN RU
За місяць окупанти 9 разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК, - Сахарук Фото: за місяць окупанти 9 разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

За останній місяць російські загарбники 9 разів атакували прифронтову теплоелектростанцію компанії ДТЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

"Прифронтова зона зараз - велика проблема, це (обстріи, - ред.) відбувається дуже часто. Одна з наших станцій, яка знаходиться дуже близько до лінії фронту, за останній місяць 9 разів по-крупному була обстріляна, ми вже навіть не рахуємо маленьких обстрілів", - сказав він.

Остання атака на станцію відбулась позавчора, внаслідок цього було серйозно пошкоджено велику кількість обладнання.

Водночас Сахарук додав, що зараз на Донеччині цілодобово працює 50 бригад енергетиків, щоб оперативно відновлювати пошкоджене обладнання.

Загалом в регіонах присутності ДТЕК близько тисячі бригад енергетиків працюють над енергозабезпеченням українців.

Нагадаємо, за минулий тиждень енергетики ДТЕК відновили світло для 386 тисяч родин на Донеччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС ДТЕК
NEWS
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ