РФ атакувала Сумщину дронами: поранені люди, пошкоджено будинки та авто

У ніч на 9 липня російські ударні дрони атакували селище Недригайлів на Сумщині.

За його словами, внаслідок удару постраждали троє місцевих жителів, один з них перебуває у лікарні з опіками.

Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури.

Унаслідок нічної атаки пошкоджено 12 приватних житлових будинків, та сім автомобілів, один із яких вигорів повністю.

Фото: росіяни вдарили по Сумській області (t.me/grigorov_oleg)

Також постраждала будівля станції техобслуговування.

Через обстріл понад 80 абонентів залишилися без електропостачання - енергетики вже працюють над його відновленням.

Рятувальники та місцеві служби проводять ліквідацію наслідків удару, людям надають допомогу.