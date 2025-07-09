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РФ атакувала Сумщину дронами: поранені люди, пошкоджено будинки та авто

Фото: росіяни вдарили по Сумській області (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські дрони атакували Сумщину вночі. Є поранені та значні пошкодження будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

У ніч на 9 липня російські ударні дрони атакували селище Недригайлів на Сумщині. 

За його словами, внаслідок удару постраждали троє місцевих жителів, один з них перебуває у лікарні з опіками.

Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури.

Унаслідок нічної атаки пошкоджено 12 приватних житлових будинків, та сім автомобілів, один із яких вигорів повністю.

 
Фото: росіяни вдарили по Сумській області (t.me/grigorov_oleg)

Також постраждала будівля станції техобслуговування.

Через обстріл понад 80 абонентів залишилися без електропостачання - енергетики вже працюють над його відновленням.

Рятувальники та місцеві служби проводять ліквідацію наслідків удару, людям надають допомогу.

Обстріл Сумщини

Сумщина залишається однією з найвразливіших прикордонних областей України.

Удари безпілотників, спрямовані проти цивільної інфраструктури, вкотре демонструють намір Росії тероризувати мирне населення та паралізувати регіональну стабільність.

Нагадаємо, що російські війська ввечері 7 липня завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Внаслідок атаки частина жителів залишилися без світла.

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