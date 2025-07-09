РФ атакувала Сумщину дронами: поранені люди, пошкоджено будинки та авто

Російські дрони атакували Сумщину вночі. Є поранені та значні пошкодження будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.
У ніч на 9 липня російські ударні дрони атакували селище Недригайлів на Сумщині.
За його словами, внаслідок удару постраждали троє місцевих жителів, один з них перебуває у лікарні з опіками.
Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури.
Унаслідок нічної атаки пошкоджено 12 приватних житлових будинків, та сім автомобілів, один із яких вигорів повністю.
Також постраждала будівля станції техобслуговування.
Через обстріл понад 80 абонентів залишилися без електропостачання - енергетики вже працюють над його відновленням.
Рятувальники та місцеві служби проводять ліквідацію наслідків удару, людям надають допомогу.
Сумщина залишається однією з найвразливіших прикордонних областей України.
Удари безпілотників, спрямовані проти цивільної інфраструктури, вкотре демонструють намір Росії тероризувати мирне населення та паралізувати регіональну стабільність.
Нагадаємо, що російські війська ввечері 7 липня завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Внаслідок атаки частина жителів залишилися без світла.
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