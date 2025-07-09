РФ атаковала Сумскую область дронами: ранены люди, повреждены дома и авто

Российские дроны атаковали Сумскую область ночью. Есть раненые и значительные повреждения домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОГА Олега Григорова.
В ночь на 9 июля российские ударные дроны атаковали поселок Недригайлов на Сумщине.
По его словам, в результате удара пострадали трое местных жителей, один из них находится в больнице с ожогами.
Также зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры.
В результате ночной атаки повреждены 12 частных жилых домов, и семь автомобилей, один из которых выгорел полностью.
Также пострадало здание станции техобслуживания.
Из-за обстрела более 80 абонентов остались без электроснабжения - энергетики уже работают над его восстановлением.
Спасатели и местные службы проводят ликвидацию последствий удара, людям оказывают помощь.
Сумщина остается одной из самых уязвимых приграничных областей Украины.
Удары беспилотников, направленные против гражданской инфраструктуры, в очередной раз демонстрируют намерение России терроризировать мирное население и парализовать региональную стабильность.
Напомним, что российские войска вечером 7 июля нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть жителей остались без света.
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