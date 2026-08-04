КАБи вбили двох дітей у Сумах, дрони атакували Миколаїв: що відомо про нічні удари

Уночі ворог завдав ударів по мирних кварталах Сум і Миколаєва. Серед загиблих - діти та літні жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова та міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.
Уночі російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Загинули двоє дітей та літня жінка.
Дівчаткам було 5 та 10 років. Їхні тіла дістали з-під завалів власного будинку після влучання.
У місті пошкоджені та зруйновані житлові будинки, а також нежитлові споруди.
Ще четверо мешканців Сум звернулися по медичну допомогу. У них зафіксували гостру реакцію на стрес.
За уточненою інформацією, по цивільній інфраструктурі міста влучили шість керованих авіабомб. Ще дві авіабомби сили протиповітряної оборони збили на підльоті до населених пунктів.
У місті тривають обстеження території та ліквідація наслідків атаки.
Тієї ж ночі росіяни атакували приватний сектор Миколаєва.
Внаслідок удару загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей постраждали.
"Росіяни вбили 89-річну жінку. Мої співчуття", - написав мер.
За його словами, є суттєві пошкодження як приватних будинків, так і багатоквартирних будівель.
Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах в різних регіонах України.
Нагадаємо, росіяни зруйнували відділення Нової пошти, знищивши інфраструктуру, якою щодня користувалися тисячі людей.
Як повідомляло РБК-Україна, росіяни атакували "Шахедами" порт на Миколаївщині, завдавши шкоди портовій інфраструктурі регіону.