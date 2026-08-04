КАБи вбили двох дітей у Сумах, дрони атакували Миколаїв: що відомо про нічні удари

Що сталося в Сумах

Уночі російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Загинули двоє дітей та літня жінка.

Дівчаткам було 5 та 10 років. Їхні тіла дістали з-під завалів власного будинку після влучання.

У місті пошкоджені та зруйновані житлові будинки, а також нежитлові споруди.

Скільки людей постраждало

Ще четверо мешканців Сум звернулися по медичну допомогу. У них зафіксували гостру реакцію на стрес.

За уточненою інформацією, по цивільній інфраструктурі міста влучили шість керованих авіабомб. Ще дві авіабомби сили протиповітряної оборони збили на підльоті до населених пунктів.

У місті тривають обстеження території та ліквідація наслідків атаки.

Атака на Миколаїв

Тієї ж ночі росіяни атакували приватний сектор Миколаєва.

Внаслідок удару загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей постраждали.

"Росіяни вбили 89-річну жінку. Мої співчуття", - написав мер.

За його словами, є суттєві пошкодження як приватних будинків, так і багатоквартирних будівель.