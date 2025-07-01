РФ атакувала Степногірську громаду: двоє енергетиків з контузією, частина сіл без світла

У прифронтовій Степногірській громаді російські окупанти завдали серію артилерійських ударів і застосували FPV-дрони для точкових атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілів постраждала бригада ремонтних енергетиків, двоє з яких отримали контузію та потребують медичної допомоги.

Під час атаки також було пошкоджено автомобіль ремонтної бригади, що ускладнило роботи з відновлення електропостачання.

Через руйнування високовольтної лінії електропередач кілька населених пунктів громади залишилися без світла, мобільного зв’язку та інтернету.

Наразі місцева влада та енергетики працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури, однак загроза нових обстрілів ускладнює ситуацію.