РФ атаковала Степногорскую громаду: двое энергетиков с контузией, часть сел без света

Российские войска атаковали Степногорскую громаду: двое энергетиков с контузией и повреждена высоковольтная линия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
В прифронтовой Степногорской громаде российские оккупанты нанесли серию артиллерийских ударов и применили FPV-дроны для точечных атак на объекты критической инфраструктуры.
В результате обстрелов пострадала бригада ремонтных энергетиков, двое из которых получили контузию и нуждаются в медицинской помощи.
Во время атаки также был поврежден автомобиль ремонтной бригады, что осложнило работы по восстановлению электроснабжения.
Из-за разрушения высоковольтной линии электропередач несколько населенных пунктов громады остались без света, мобильной связи и интернета.
Сейчас местные власти и энергетики работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры, однако угроза новых обстрелов усложняет ситуацию.
Напомним. что Россия нанесла комбинированный удар по Степногорску. Один из снарядов попал в многоэтажку.
Около шести утра 29 июня российские войска нанесли массированный удар по Степногорску Запорожской области.
Как сообщают местные власти, противник применил управляемые авиабомбы (КАБы), реактивные системы залпового огня, артиллерию и дроны.
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