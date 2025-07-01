RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ атаковала Степногорскую громаду: двое энергетиков с контузией, часть сел без света

Фото: Россияне атаковали Степногорскую общину (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска атаковали Степногорскую громаду: двое энергетиков с контузией и повреждена высоковольтная линия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

В прифронтовой Степногорской громаде российские оккупанты нанесли серию артиллерийских ударов и применили FPV-дроны для точечных атак на объекты критической инфраструктуры.

В результате обстрелов пострадала бригада ремонтных энергетиков, двое из которых получили контузию и нуждаются в медицинской помощи.

Во время атаки также был поврежден автомобиль ремонтной бригады, что осложнило работы по восстановлению электроснабжения.

Из-за разрушения высоковольтной линии электропередач несколько населенных пунктов громады остались без света, мобильной связи и интернета.

Сейчас местные власти и энергетики работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры, однако угроза новых обстрелов усложняет ситуацию.

Напомним. что Россия нанесла комбинированный удар по Степногорску. Один из снарядов попал в многоэтажку.

Около шести утра 29 июня российские войска нанесли массированный удар по Степногорску Запорожской области.

Как сообщают местные власти, противник применил управляемые авиабомбы (КАБы), реактивные системы залпового огня, артиллерию и дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине