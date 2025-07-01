РФ атаковала Степногорскую громаду: двое энергетиков с контузией, часть сел без света

В прифронтовой Степногорской громаде российские оккупанты нанесли серию артиллерийских ударов и применили FPV-дроны для точечных атак на объекты критической инфраструктуры.

В результате обстрелов пострадала бригада ремонтных энергетиков, двое из которых получили контузию и нуждаются в медицинской помощи.

Во время атаки также был поврежден автомобиль ремонтной бригады, что осложнило работы по восстановлению электроснабжения.

Из-за разрушения высоковольтной линии электропередач несколько населенных пунктов громады остались без света, мобильной связи и интернета.

Сейчас местные власти и энергетики работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры, однако угроза новых обстрелов усложняет ситуацию.