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РФ атакувала Степногірську громаду: двоє енергетиків з контузією, частина сіл без світла

Вівторок 01 липня 2025 12:01
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РФ атакувала Степногірську громаду: двоє енергетиків з контузією, частина сіл без світла Фото: Росіяни атакували Степногірську громаду (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська атакували Степногірську громаду: двоє енергетиків з контузією та пошкоджена високовольтна лінія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

У прифронтовій Степногірській громаді російські окупанти завдали серію артилерійських ударів і застосували FPV-дрони для точкових атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілів постраждала бригада ремонтних енергетиків, двоє з яких отримали контузію та потребують медичної допомоги.

Під час атаки також було пошкоджено автомобіль ремонтної бригади, що ускладнило роботи з відновлення електропостачання.

Через руйнування високовольтної лінії електропередач кілька населених пунктів громади залишилися без світла, мобільного зв’язку та інтернету.

Наразі місцева влада та енергетики працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури, однак загроза нових обстрілів ускладнює ситуацію.

Нагадаємо. що Росія завдала комбінованого удару по Степногірську. Один із снарядів влучив у багатоповерхівку.

Близько шостої ранку 29 червня російські війська завдали масованого удару по Степногірську Запорізької області.

Як повідомляє місцева влада, противник застосував керовані авіабомби (КАБи), реактивні системи залпового вогню, артилерію та дрони.

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