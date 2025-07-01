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РФ атаковала Степногорскую громаду: двое энергетиков с контузией, часть сел без света

Вторник 01 июля 2025 12:01
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РФ атаковала Степногорскую громаду: двое энергетиков с контузией, часть сел без света Фото: Россияне атаковали Степногорскую общину (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска атаковали Степногорскую громаду: двое энергетиков с контузией и повреждена высоковольтная линия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

В прифронтовой Степногорской громаде российские оккупанты нанесли серию артиллерийских ударов и применили FPV-дроны для точечных атак на объекты критической инфраструктуры.

В результате обстрелов пострадала бригада ремонтных энергетиков, двое из которых получили контузию и нуждаются в медицинской помощи.

Во время атаки также был поврежден автомобиль ремонтной бригады, что осложнило работы по восстановлению электроснабжения.

Из-за разрушения высоковольтной линии электропередач несколько населенных пунктов громады остались без света, мобильной связи и интернета.

Сейчас местные власти и энергетики работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры, однако угроза новых обстрелов усложняет ситуацию.

Напомним. что Россия нанесла комбинированный удар по Степногорску. Один из снарядов попал в многоэтажку.

Около шести утра 29 июня российские войска нанесли массированный удар по Степногорску Запорожской области.

Как сообщают местные власти, противник применил управляемые авиабомбы (КАБы), реактивные системы залпового огня, артиллерию и дроны.

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