РФ атакувала станцію, через яку в Україну йшов газ з США та Азербайджану

Як зазначається, в ніч на 6 серпня Росія здійснила цілеспрямовану атаку на об’єкт газової інфраструктури - компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу румунського кордону.

Дана компресорна станція була частиною маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, по якому вже постачався LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

Сьогодні обладнання, яке забезпечує ці постачання, було атаковано десятками ударних безпілотників ворога.

"Це російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі, проти нормального життя українців та всіх європейців", - йдеться в заяві.

Міністр енергетики Світлана Гринчук наголосив, що ця атака є сигналом для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу.

"Якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по нашій енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний обʼєкт в Європі не буде в безпеці. Безкарність тільки розширює терор", - наголосив міністр.