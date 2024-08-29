РФ атакувала Слов'янськ касетними снарядами, виникли проблеми зі світлом

Обстріли Слов'янська

Російські війська постійно обстрілюють Слов'янськ Донецької області.

Так, 27 серпня російські війська обстріляли територію в районі траси "Харків - Довжанськ". Пролунали три вибухи. Обійшлося без постраждалих, але було пошкоджено АЗС, три легкові автомобілі та будівлю готелю.

А у квітні РФ атакувала промзону у Слов'янську. Тоді постраждали двоє людей.

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