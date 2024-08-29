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РФ атаковала Славянск кассетными снарядами, возникли проблемы со светом

Фото: россияне обстреляли Славянск кассетными боеприпасами 29 августа (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска снова обстреляли Славянск Донецкой области. Оккупанты применили кассетные снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Как пишет СМИ со ссылкой на свидетельства местных жителей, войска РФ нанесли удар по Славянску кассетными боеприпасами.

Из-за обстрела в некоторых районах пропал свет.

Применение РФ кассетных боеприпасов

Кассетные снаряды (кассетные бомбы, кассетные боеприпасы, кассетные снаряды) - средства поражения, разновидность контейнера, содержащие от двух до нескольких сотен однотипных кассетных боевых элементов, разбрасывающихся на заданной высоте над поверхностью земли. Таким образом они обеспечивают поражение большей площади по сравнению с боеприпасом-моноблоком.

По данным открытых источников, кассетные конструкции получили распространение во всех видах средств поражения - это и авиаобомбы, и артиллерийские снаряды, и реактивные снаряды РСЗО и главные блоки тактических ракет. Несмотря на то, что кассетные снаряды были запрещены в мире в 2008 году, что регулируется соответствующей конвенцией, РФ продолжает их применять во время атак по Украине.

Например, 29 апреля 2024 года РФ нанесла удар по Одессе баллистической ракетой с кассетной боевой частью ОТРК "Искандер-М". Погибли 5 человек, еще 32 человека получили ранения, из них 25 были госпитализированы. К тому же у России были в арсенале и дозвуковые крылатые ракеты с кассетной боевой частью Х-59, а в июне 2024 года кассетные боевые части появились и у ракет Х-101.

Обстрелы Славянска

Российские войска постоянно обстреливают Славянск Донецкой области.

Так, 27 августа российские войска обстреляли территорию в районе трассы "Харьков - Должанск". Прогремели три взрыва. Обошлось без пострадавших, но были повреждены АЗС, три легковых автомобиля и здание отеля.

А в апреле РФ атаковала промзону в Славянске. Тогда пострадали два человека.

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Донецкая область