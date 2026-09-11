РФ атакувала склади дистриб’ютора систем безпеки Ajax у Києві: пошкоджено товар

В Оболонському районі Києва внаслідок чергового російського обстрілу сталася пожежа на складських приміщеннях компанії Secur - офіційного дистриб'ютора Ajax та інших світових брендів у сфері систем безпеки, енергозбереження і розумного дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії .

Наслідки удару

У компанії повідомили, що внаслідок атаки частина товарного запасу була пошкоджена. Через це можливі тимчасові затримки з обробкою та доставкою окремих замовлень.

Водночас у Secur наголосили, що дефіциту систем безпеки на ринку не буде, а потреби клієнтів і партнерів планують забезпечити в повному обсязі.

Компанія вже розробила та запустила антикризовий план, про деталі якого обіцяє повідомити найближчим часом.

Працівники не постраждали

У Secur зазначили, що під час повітряної тривоги співробітники дотримувалися правил безпеки, тому ніхто не постраждав.

"Найголовніше - люди в безпеці. Життя та здоров'я людей завжди були й залишаються нашим найвищим пріоритетом", - йдеться у повідомленні компанії.

Що відомо про Secur

Secur - українська група компаній, яка працює на ринку систем безпеки з 2008 року. До складу бренду входять кілька юридичних осіб, що спеціалізуються на дистрибуції, інтеграції та роздрібному продажі обладнання.

Компанія постачає системи відеоспостереження, сигналізації та контролю доступу, джерела живлення й обладнання для розумного дому. Також Secur розробляє та встановлює системи безпеки для бізнесу і державних установ.

Серед клієнтів компанії - "Нова пошта", "Укрзалізниця", Ajax, "Укренерго", "Дарниця" та МХП.