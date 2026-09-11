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РФ атакувала склади дистриб’ютора систем безпеки Ajax у Києві: пошкоджено товар

17:36 11.09.2026 Пт
2 хв
У компанії запевняють, що дефіциту систем безпеки в Україні не буде
aimg Тетяна Веремєєва
РФ атакувала склади дистриб’ютора систем безпеки Ajax у Києві: пошкоджено товар Фото: Співробітники ДСНС ліквідували пожежу на складі в Оболонському районі Києва 10 вересня (ДСНС)
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В Оболонському районі Києва внаслідок чергового російського обстрілу сталася пожежа на складських приміщеннях компанії Secur - офіційного дистриб'ютора Ajax та інших світових брендів у сфері систем безпеки, енергозбереження і розумного дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Наслідки удару

У компанії повідомили, що внаслідок атаки частина товарного запасу була пошкоджена. Через це можливі тимчасові затримки з обробкою та доставкою окремих замовлень.

Водночас у Secur наголосили, що дефіциту систем безпеки на ринку не буде, а потреби клієнтів і партнерів планують забезпечити в повному обсязі.

Компанія вже розробила та запустила антикризовий план, про деталі якого обіцяє повідомити найближчим часом.

Працівники не постраждали

У Secur зазначили, що під час повітряної тривоги співробітники дотримувалися правил безпеки, тому ніхто не постраждав.

"Найголовніше - люди в безпеці. Життя та здоров'я людей завжди були й залишаються нашим найвищим пріоритетом", - йдеться у повідомленні компанії.

Що відомо про Secur

Secur - українська група компаній, яка працює на ринку систем безпеки з 2008 року. До складу бренду входять кілька юридичних осіб, що спеціалізуються на дистрибуції, інтеграції та роздрібному продажі обладнання.

Компанія постачає системи відеоспостереження, сигналізації та контролю доступу, джерела живлення й обладнання для розумного дому. Також Secur розробляє та встановлює системи безпеки для бізнесу і державних установ.

Серед клієнтів компанії - "Нова пошта", "Укрзалізниця", Ajax, "Укренерго", "Дарниця" та МХП.

Нагадаємо, ввечері 10 вересня російські дрони атакували Київ. В Оболонському районі безпілотник впав на двоповерхову офісну будівлю. Пізніше стало відомо, що внаслідок влучання в Оболонському районі загорілася складська будівля. На місцях працювали екстрені та рятувальні служби.

11 вересня РФ продовжує атаки на Київ. Зранку окупаційні війська атакували АЗС у різних районах столиці.

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