РФ атакувала склад VARUS під Києвом, можливі перебої з постачанням

Що відомо про атаку

У компанії підтвердили, що атака зачепила складські приміщення мережі. Жертв серед персоналу немає.

"Найголовніше - усі живі, ніхто з наших співробітників не постраждав", - повідомили в VARUS.

Атака завдала суттєвих збитків. Значну частину товарів на складі пошкодили або повністю знищили.

Через пошкодження складу мережа попередила покупців про можливі наслідки, такі як затримки з поставками окремих товарів і навіть тимчасова відсутність деяких позицій на полицях магазинів.

У компанії запевнили, що вже працюють над відновленням постачання і намагаються якнайшвидше забезпечити магазини потрібним асортиментом.

Нагадаємо, вранці Київська міська військова адміністрація повідомила про займання складських приміщень у Деснянському районі столиці.