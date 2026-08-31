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РФ атаковала склад VARUS под Киевом, возможны перебои со снабжением

14:12 31.08.2026 Пн
1 мин
Что с магазинами VARUS после ночной атаки?
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия атаки в Киевской области 31 августа (facebook.com. varusua)

В ночь на 31 августа враг снова ударил по складу сети VARUS в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сети VARUS.

Что известно об атаке

В компании подтвердили, что атака задела складские помещения сети. Жертв посреди персонала нет.

"Самое главное - все живы, никто из наших сотрудников не пострадал", - сообщили в VARUS.

Атака нанесла существенный ущерб. Значительная часть товаров на складе была повреждена или полностью уничтожена.

Из-за повреждения склада сеть предупредила покупателей о возможных последствиях, таких как задержки с поставками отдельных товаров и даже временное отсутствие некоторых позиций на полках магазинов.

В компании заверили, что уже работают над возобновлением поставок и пытаются как можно быстрее обеспечить магазины нужным ассортиментом.

Напомним, утром Киевская городская военная администрация сообщила о возгорании складских помещений в Деснянском районе столицы.

Позже в администрации уточнили, что пожар вспыхнул в селе Погребы недалеко от Киева.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на Киев и область пострадали шесть человек.

Трое из них с тяжелыми травмами госпитализировали в городские больницы.

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