Росія вдарила по складах з товарами VARUS і "ЕКО Маркет"

Наслідки атаки та ситуація з постачанням

Внаслідок нічного ракетного удару під ураження потрапило складське приміщення логістичного партнера мережі, де зберігалася частина товарних запасів.

Наразі фахівці спільно з представниками партнерської компанії працюють над оцінкою збитків та уточненням усіх обставин події.

Через пошкодження складів у деяких магазинах мережі можлива тимчасова відсутність окремих позицій товарів.

Фото: атака РФ пошкодила складські приміщення VARUS (facebook.com)

Водночас у компанії запевнили, що вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення безперебійного постачання та наповнення полиць.

Мережа VARUS продовжує працювати у штатному режимі - усі торговельні точки відкриті та обслуговують покупців у звичайному графіку.

Наслідки атаки на "ЕКО Маркет"

За словами керівниці компанії, внаслідок ранкового обстрілу було пошкоджено складську інфраструктуру. Жоден зі співробітників не постраждав.

"Перше питання - чи всі люди в безпеці. Так. Усі наші співробітники живі та неушкоджені. І сьогодні це найважливіше", - зазначила Ковтун.

Вона наголосила, що подія не вплинула на роботу роздрібної мережі:

Усі супермаркети "ЕКО Маркет" продовжують працювати у штатному режимі.

Команда вживає заходів для безперебійного забезпечення магазинів та наявності товарів на полицях.

Фото: атака РФ пошкодила складські приміщення "ЕКО Маркет" (linkedin.com/posts/kristina-kovtun)

СЕО компанії також висловила подяку співробітникам, партнерам, рятувальникам і військовим за оперативність та підтримку.