Росія вдарила по складах з товарами VARUS і "ЕКО Маркет"

У ніч на 20 серпня внаслідок російського ракетного удару по Бориспільщині було уражено складські приміщення мережі VARUS. Також від обстрілу РФ постраждав склад мережі "ЕКО Маркет".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мережі VARUS та заяву СЕО мережі "ЕКО Маркет" Крістіни Ковтун.
Внаслідок нічного ракетного удару під ураження потрапило складське приміщення логістичного партнера мережі, де зберігалася частина товарних запасів.
Наразі фахівці спільно з представниками партнерської компанії працюють над оцінкою збитків та уточненням усіх обставин події.
Через пошкодження складів у деяких магазинах мережі можлива тимчасова відсутність окремих позицій товарів.
Фото: атака РФ пошкодила складські приміщення VARUS (facebook.com)
Водночас у компанії запевнили, що вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення безперебійного постачання та наповнення полиць.
Мережа VARUS продовжує працювати у штатному режимі - усі торговельні точки відкриті та обслуговують покупців у звичайному графіку.
За словами керівниці компанії, внаслідок ранкового обстрілу було пошкоджено складську інфраструктуру. Жоден зі співробітників не постраждав.
"Перше питання - чи всі люди в безпеці. Так. Усі наші співробітники живі та неушкоджені. І сьогодні це найважливіше", - зазначила Ковтун.
Вона наголосила, що подія не вплинула на роботу роздрібної мережі:
Фото: атака РФ пошкодила складські приміщення "ЕКО Маркет" (linkedin.com/posts/kristina-kovtun)
СЕО компанії також висловила подяку співробітникам, партнерам, рятувальникам і військовим за оперативність та підтримку.
Нагадаємо, що масована повітряна атака російських окупантів у ніч проти 20 серпня спричинила масштабні руйнування бізнес-інфраструктури та цивільних об'єктів у столиці й регіоні.
Вдень ворожі дрони знову атакували Київ - під час тривоги в місті лунали вибухи, працювала ППО, а внаслідок влучання зазнав пошкоджень бізнес-центр.
Загалом під прицілом окупантів опинилася низка комерційних та логістичних об'єктів. Зокрема, росіяни завдали прямих ударів по складських приміщеннях торгових мереж "Фора", Yves Rocher та нафтобазі KLO.