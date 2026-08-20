Россия ударила по складам с товарами VARUS и "ЭКО Маркет"

Последствия атаки и ситуация со снабжением

В результате ночного ракетного удара под поражение попало складское помещение логистического партнера сети, где хранилась часть товарных запасов.

Специалисты совместно с представителями партнерской компании работают над оценкой убытков и уточнением всех обстоятельств происшествия.

Из-за повреждений складов в некоторых магазинах сети возможно временное отсутствие отдельных позиций товаров.

Фото: атака РФ повредила складские помещения VARUS (facebook.com)

В то же время в компании заверили, что принимают все меры для скорейшего возобновления бесперебойных поставок и наполнения полок.

Сеть VARUS продолжает работать в штатном режиме - все торговые точки открыты и обслуживают покупателей в обычном графике.

Последствия атаки на "ЭКО Маркет"

По словам руководительницы компании, в результате утренних обстрелов была повреждена складская инфраструктура. Ни один из сотрудников не пострадал.

"Первый вопрос - все ли люди в безопасности. Да. Все наши сотрудники живы и невредимы. И сегодня это самое важное", - отметила Ковтун.

Она подчеркнула, что событие не повлияло на работу розничной сети:

Все супермаркеты ЭКО Маркет продолжают работать в штатном режиме.

Команда принимает меры по бесперебойному обеспечению магазинов и наличию товаров на полках.

Фото: атака РФ повредила складские помещения "ЭКО Маркет" (linkedin.com/posts/kristina-kovtun)

СЕО компании также выразила благодарность сотрудникам, партнерам, спасателям и военным за оперативность и поддержку.