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Росія вдарила по складах з товарами VARUS і "ЕКО Маркет"

18:45 20.08.2026 Чт
2 хв
Ворог цілеспрямовано вдарив по логістиці
aimg Сергій Козачук
Росія вдарила по складах з товарами VARUS і "ЕКО Маркет" Фото: атака РФ пошкодила складські приміщення VARUS (facebook.com/varus.ua )
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 20 серпня внаслідок російського ракетного удару по Бориспільщині було уражено складські приміщення мережі VARUS. Також від обстрілу РФ постраждав склад мережі "ЕКО Маркет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мережі VARUS та заяву СЕО мережі "ЕКО Маркет" Крістіни Ковтун.

Наслідки атаки та ситуація з постачанням

Внаслідок нічного ракетного удару під ураження потрапило складське приміщення логістичного партнера мережі, де зберігалася частина товарних запасів.

Наразі фахівці спільно з представниками партнерської компанії працюють над оцінкою збитків та уточненням усіх обставин події.

Через пошкодження складів у деяких магазинах мережі можлива тимчасова відсутність окремих позицій товарів.

Росія вдарила по складах з товарами VARUS і &quot;ЕКО Маркет&quot;

Фото: атака РФ пошкодила складські приміщення VARUS (facebook.com)

Водночас у компанії запевнили, що вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення безперебійного постачання та наповнення полиць.

Мережа VARUS продовжує працювати у штатному режимі - усі торговельні точки відкриті та обслуговують покупців у звичайному графіку.

Наслідки атаки на "ЕКО Маркет"

За словами керівниці компанії, внаслідок ранкового обстрілу було пошкоджено складську інфраструктуру. Жоден зі співробітників не постраждав.

"Перше питання - чи всі люди в безпеці. Так. Усі наші співробітники живі та неушкоджені. І сьогодні це найважливіше", - зазначила Ковтун.

Вона наголосила, що подія не вплинула на роботу роздрібної мережі:

  • Усі супермаркети "ЕКО Маркет" продовжують працювати у штатному режимі.
  • Команда вживає заходів для безперебійного забезпечення магазинів та наявності товарів на полицях.

Росія вдарила по складах з товарами VARUS і &quot;ЕКО Маркет&quot;

Фото: атака РФ пошкодила складські приміщення "ЕКО Маркет" (linkedin.com/posts/kristina-kovtun)

СЕО компанії також висловила подяку співробітникам, партнерам, рятувальникам і військовим за оперативність та підтримку.

Атака РФ на Київ та область 20 серпня

Нагадаємо, що масована повітряна атака російських окупантів у ніч проти 20 серпня спричинила масштабні руйнування бізнес-інфраструктури та цивільних об'єктів у столиці й регіоні.

Вдень ворожі дрони знову атакували Київ - під час тривоги в місті лунали вибухи, працювала ППО, а внаслідок влучання зазнав пошкоджень бізнес-центр.

Загалом під прицілом окупантів опинилася низка комерційних та логістичних об'єктів. Зокрема, росіяни завдали прямих ударів по складських приміщеннях торгових мереж "Фора", Yves Rocher та нафтобазі KLO.

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