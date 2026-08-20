Росія вдарила по складах з товарами VARUS і "ЕКО Маркет"
У ніч на 20 серпня внаслідок російського ракетного удару по Бориспільщині було уражено складські приміщення мережі VARUS. Також від обстрілу РФ постраждав склад мережі "ЕКО Маркет".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мережі VARUS та заяву СЕО мережі "ЕКО Маркет" Крістіни Ковтун.
Наслідки атаки та ситуація з постачанням
Внаслідок нічного ракетного удару під ураження потрапило складське приміщення логістичного партнера мережі, де зберігалася частина товарних запасів.
Наразі фахівці спільно з представниками партнерської компанії працюють над оцінкою збитків та уточненням усіх обставин події.
Через пошкодження складів у деяких магазинах мережі можлива тимчасова відсутність окремих позицій товарів.
Фото: атака РФ пошкодила складські приміщення VARUS (facebook.com)
Водночас у компанії запевнили, що вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення безперебійного постачання та наповнення полиць.
Мережа VARUS продовжує працювати у штатному режимі - усі торговельні точки відкриті та обслуговують покупців у звичайному графіку.
Наслідки атаки на "ЕКО Маркет"
За словами керівниці компанії, внаслідок ранкового обстрілу було пошкоджено складську інфраструктуру. Жоден зі співробітників не постраждав.
"Перше питання - чи всі люди в безпеці. Так. Усі наші співробітники живі та неушкоджені. І сьогодні це найважливіше", - зазначила Ковтун.
Вона наголосила, що подія не вплинула на роботу роздрібної мережі:
- Усі супермаркети "ЕКО Маркет" продовжують працювати у штатному режимі.
- Команда вживає заходів для безперебійного забезпечення магазинів та наявності товарів на полицях.
Фото: атака РФ пошкодила складські приміщення "ЕКО Маркет" (linkedin.com/posts/kristina-kovtun)
СЕО компанії також висловила подяку співробітникам, партнерам, рятувальникам і військовим за оперативність та підтримку.
Атака РФ на Київ та область 20 серпня
Нагадаємо, що масована повітряна атака російських окупантів у ніч проти 20 серпня спричинила масштабні руйнування бізнес-інфраструктури та цивільних об'єктів у столиці й регіоні.
Вдень ворожі дрони знову атакували Київ - під час тривоги в місті лунали вибухи, працювала ППО, а внаслідок влучання зазнав пошкоджень бізнес-центр.
Загалом під прицілом окупантів опинилася низка комерційних та логістичних об'єктів. Зокрема, росіяни завдали прямих ударів по складських приміщеннях торгових мереж "Фора", Yves Rocher та нафтобазі KLO.