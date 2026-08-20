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Россия ударила по складам с товарами VARUS и "ЭКО Маркет"

18:45 20.08.2026 Чт
2 мин
Враг целенаправленно ударил по логистике
aimg Сергей Козачук
Россия ударила по складам с товарами VARUS и "ЭКО Маркет" Фото: атака РФ повредила складские помещения VARUS (facebook.com/varus.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 20 августа в результате российского ракетного удара по Бориспольскому району были поражены складские помещения сети VARUS. Также от обстрела РФ пострадал склад сети ЭКО Маркет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сети VARUS и заявление СЕО сети ЭКО Маркет Кристины Ковтун.

Последствия атаки и ситуация со снабжением

В результате ночного ракетного удара под поражение попало складское помещение логистического партнера сети, где хранилась часть товарных запасов.

Специалисты совместно с представителями партнерской компании работают над оценкой убытков и уточнением всех обстоятельств происшествия.

Из-за повреждений складов в некоторых магазинах сети возможно временное отсутствие отдельных позиций товаров.

Россия ударила по складам с товарами VARUS и &quot;ЭКО Маркет&quot;

Фото: атака РФ повредила складские помещения VARUS (facebook.com)

В то же время в компании заверили, что принимают все меры для скорейшего возобновления бесперебойных поставок и наполнения полок.

Сеть VARUS продолжает работать в штатном режиме - все торговые точки открыты и обслуживают покупателей в обычном графике.

Последствия атаки на "ЭКО Маркет"

По словам руководительницы компании, в результате утренних обстрелов была повреждена складская инфраструктура. Ни один из сотрудников не пострадал.

"Первый вопрос - все ли люди в безопасности. Да. Все наши сотрудники живы и невредимы. И сегодня это самое важное", - отметила Ковтун.

Она подчеркнула, что событие не повлияло на работу розничной сети:

  • Все супермаркеты ЭКО Маркет продолжают работать в штатном режиме.
  • Команда принимает меры по бесперебойному обеспечению магазинов и наличию товаров на полках.

Россия ударила по складам с товарами VARUS и &quot;ЭКО Маркет&quot;

Фото: атака РФ повредила складские помещения "ЭКО Маркет" (linkedin.com/posts/kristina-kovtun)

СЕО компании также выразила благодарность сотрудникам, партнерам, спасателям и военным за оперативность и поддержку.

Атака РФ на Киев и область 20 августа

Напомним, что массированная воздушная атака российских окупантов в ночь на 20 августа повлекла за собой масштабные разрушения бизнес-инфраструктуры и гражданских объектов в столице и регионе.

Днем вражеские дроны снова атаковали Киев - во время тревоги в городе раздавались взрывы, работала ПВО, а в результате попадания получил повреждения бизнес-центр.

В целом под прицелом окупантов оказался ряд коммерческих и логистических объектов. В частности, россияне нанесли прямые удары по складским помещениям торговых сетей "Фора", Yves Rocher и нефтебазе KLO.

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