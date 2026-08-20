Россия ударила по складам с товарами VARUS и "ЭКО Маркет"
В ночь на 20 августа в результате российского ракетного удара по Бориспольскому району были поражены складские помещения сети VARUS. Также от обстрела РФ пострадал склад сети ЭКО Маркет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сети VARUS и заявление СЕО сети ЭКО Маркет Кристины Ковтун.
Последствия атаки и ситуация со снабжением
В результате ночного ракетного удара под поражение попало складское помещение логистического партнера сети, где хранилась часть товарных запасов.
Специалисты совместно с представителями партнерской компании работают над оценкой убытков и уточнением всех обстоятельств происшествия.
Из-за повреждений складов в некоторых магазинах сети возможно временное отсутствие отдельных позиций товаров.
Фото: атака РФ повредила складские помещения VARUS (facebook.com)
В то же время в компании заверили, что принимают все меры для скорейшего возобновления бесперебойных поставок и наполнения полок.
Сеть VARUS продолжает работать в штатном режиме - все торговые точки открыты и обслуживают покупателей в обычном графике.
Последствия атаки на "ЭКО Маркет"
По словам руководительницы компании, в результате утренних обстрелов была повреждена складская инфраструктура. Ни один из сотрудников не пострадал.
"Первый вопрос - все ли люди в безопасности. Да. Все наши сотрудники живы и невредимы. И сегодня это самое важное", - отметила Ковтун.
Она подчеркнула, что событие не повлияло на работу розничной сети:
- Все супермаркеты ЭКО Маркет продолжают работать в штатном режиме.
- Команда принимает меры по бесперебойному обеспечению магазинов и наличию товаров на полках.
Фото: атака РФ повредила складские помещения "ЭКО Маркет" (linkedin.com/posts/kristina-kovtun)
СЕО компании также выразила благодарность сотрудникам, партнерам, спасателям и военным за оперативность и поддержку.
Атака РФ на Киев и область 20 августа
Напомним, что массированная воздушная атака российских окупантов в ночь на 20 августа повлекла за собой масштабные разрушения бизнес-инфраструктуры и гражданских объектов в столице и регионе.
Днем вражеские дроны снова атаковали Киев - во время тревоги в городе раздавались взрывы, работала ПВО, а в результате попадания получил повреждения бизнес-центр.
В целом под прицелом окупантов оказался ряд коммерческих и логистических объектов. В частности, россияне нанесли прямые удары по складским помещениям торговых сетей "Фора", Yves Rocher и нефтебазе KLO.