РФ атакувала Шостку вісьмома дронами: є руйнування об'єктів інфраструктури

Обстріли Шостки Сумської області

Російські війська, окрім прикордонних міст та сіл, постійно обстрілюють Шостку Сумської області.

Наприклад, у ніч на 19 жовтня РФ атакувала Шостку Сумської області. Тоді було пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури, вісім людей було поранено, одна людина загинула, були й відключення світла. Зокрема, під удар у Шостці потрапила пожежна частина.

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